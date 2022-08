1^ Categoria, la Bagnarese annuncia i primi due colpi di mercato

La Bagnarese del neo tecnico Api comincia ad inserire i tasselli per la squadra che verrà e che avrà il compito di essere protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria. Il club tirrenico ha ufficializzato l’ingaggio di Giorgio Ienuso, esperto portiere classe ’85, e di Santo Pavone, centrocampista classe ’90.

Di seguito il doppio comunicato del club.

Giorgio Ienuso ha esordito in Promozione a 16 anni con la maglia del Motta San Giovanni e ha poi calcato i campi di Promozione, Eccellenza e Serie D. Nel suo curriculum le esperienza con Gioiese, Milazzo, Bocale, Bocapellaro, Brancaleone, Reggiosud, Deliese, San Giorgio, Ravagnese e per diverse stagioni ad Archi, dove ha iniziato lo scorso anno per poi passare, a dicembre, alla Campese.