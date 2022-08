Altra riconferma annunciata dal San Luca: Alessio Leveque, attaccante classe ’99, in giallorosso da agosto 2020, a parte una breve parentesi in prestito al Casale lo scorso anno. Leveque, che in giallorosso ha giocato finora 48 partite realizzando 6 gol e tanti assist, ha raccolto molti gettoni di presenza anche in C con le maglie di Akragas, Potenza e Rende, mentre in D ha indossato anche le maglie di Roccella e del già citato Casale.

Di seguito il comunicato del club.

Ogni feudo ha il suo mago, noi abbiamo il nostro

Alessio Leveque resta con noi.

Altre battaglie da condurre insieme, altre giocate da illusionista per farci sgranare gli occhi.

Auguriamo buon lavoro e buona fortuna ad Alessio.