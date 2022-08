Calciomercato, Reggina alle prese con gli esuberi: lista “Over” da sfoltire

Il club amaranto dopo gli arrivi di Majer e Santander deve necessariamente pensare al mercato in uscita per non intasare la lista Over: nella lista dei partenti Laribi, Aya e Faty

La Reggina ha definito nelle ultime ore l’acquisto dell’attaccante paraguayano Federico Santander, altro tassello di fondamentale importanza che mancava nello scacchiere tattico di Filippo Inzaghi, ma che va ad aumentare una lista over già affollata e che necessita di essere sfoltita. Il limite massimo previsto dal regolamento della lega Serie B è di 18 elementi , ma con gli arrivi di Majer e del Ropero il numero di giocatori con lo status di Over è salito a 23 (22 se si considera che Galabinov, causa del suo infortunio, non verrà inserito nella lista da presentare in Lega).

I POSSIBILI PARTENTI

La società amaranto dovrà dunque correre ai ripari al più presto per liberarsi di alcuni calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del mister piacentino: dopo le cessioni di Bellomo e Bianchi, sulla lista dei partenti troviamo anche Faty, Aya e Laribi, mentre il destino dei vari Liotti, Situm e Loiacono è appeso ad un filo e molto dipenderà dall’evoluzione dell’organico amaranto da qui alla fine del calciomercato. Tante sono infatti le trattative in ballo anche sul fronte alla voce “entrate” (come ad esempio Valzania e Di Chiara), senza escludere qualche altra partenza a sorpresa.

LA LISTA OVER AGGIORNATA

PORTIERI – COLOMBI

DIFENSORI – Loiacono, Cionek, Aya, CAMPORESE, GAGLIOLO

ESTERNI – Liotti, Ricci, Situm, Giraudo

CENTROCAMPISTI – Crisetig, Faty, OBI, LOLLO, MAJER

TREQUARTISTI – Laribi, Rivas

ATTACCANTI – Montalto, Menez, Galabinov, CANOTTO, CICERELLI, SANTANDER

SANTO ROMEO