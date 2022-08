Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Giovanni Fabbian

Il giovanissimo Giovanni Fabbian è stato il quattordicesimo nuovo arrivato del mercato della Reggina, passando in prestito da un mister Inzaghi all’altro.

Fabbian, diciannove anni compiuti lo scorso 14 gennaio, arriva infatti dall’Inter, dove negli ultimi anni è stato grande protagonista a livello di settore giovanile. Centrocampista centrale nativo di Camposampiero, in provincia di Padova, proprio dal vivaio dei patavini passa a quello neroazzurro nel 2018 e in quattro stagioni riesce a mostrare le grandi potenzialità che può ancora far maturare moltissimo. Nell’ultimo campionato Primavera 1 ha giocato una trentina di incontri, segnando ben 8 reti, ottimo bottino per un centrocampista. Fabbian si è inoltre messo in luce anche in ambito internazionale: con l’Inter, disputando 7 incontri dell’ultima edizione della Youth League, la Champions League per le squadre Primavera, segnando anche un gol a Tiraspol contro lo Sheriff; con le nazionali giovanili, a partire dall’Under 16 fino ad arrivare alle 13 presenze con l’Under 19, dove ha firmato 2 reti nelle qualificazioni agli Europei, contro Islanda e Slovenia.