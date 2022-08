Eccellenza, doppia riconferma per il Bocale: Arigò e Isabella ancora biancorossi

Il Bocale Admo riconferma altri due protagonisti della grande salvezza ottenuta nella scorsa stagione. Si tratta di due giovani, seppur non più under, i quali si sono fatti apprezzare per la qualità espressa in biancorosso: il centrocampista centrale Antonio Arigò, classe 2001, ex Reggina primavera, e l’esterno Gianfranco Isabella, classe 2000, ex di Cittanova, Locri e Reggiomediterranea.

Di seguito il comunicato del club.

Il Bocale Calcio ADMO ufficializza una doppia importante riconferma: Antonio Arigò e Gianfranco Isabella indosseranno la maglia biancorossa anche nella stagione 2022/2023. Nonostante le sirene della Serie D, alla fine la scelta per entrambi è stata quella di proseguire la loro avventura a Bocale, confermatissimi da mister Laface dopo la grande annata scorsa.

Antonio Arigò, classe 2001, è stato uno dei calciatori dal rendimento più elevato della passata stagione, tra i più impiegati in campo e in grado di distinguersi per tecnica, coraggio e sacrificio. Arrivato la scorsa estate dalla Primavera della Reggina, nel cuore del centrocampo è stato spesso uno degli elementi in grado di fornire energie supplementari alla squadra nei momenti più difficili. Sono state 4 le reti messe a segno da Arigò: il vantaggio contro il Roccella, in quella che fu la prima vittoria biancorossa in campionato alla 13^; la pesantissima doppietta da tre punti contro il CotroneiCaccuri; infine, uno dei quattro gol segnati alla penultima giornata nel clamoroso e decisivo successo in casa della Morrone.

Gianfranco Isabella, classe 2000, nonostante sia ancora giovane può vantare un curriculum di tutto rispetto. Anche lui, come Arigò, è passato dalle giovanili della Reggina, prima di indossare le maglie di Cittanova e Locri in Serie D (26 presenze totali) e della Reggiomediterranea in Eccellenza. Arrivato a Bocale a dicembre 2021, è stato uno dei protagonisti della riscossa biancorossa, grazie alla corsa, al temperamento, alla grinta che lo hanno reso un prezioso jolly di fascia, in grado di interpretare perfettamente entrambe le fasi di gioco, abilissimo sia nel ruolo di terzino che come quarto di centrocampo. Sono stati 2 i gol segnati nella passata stagione, casualmente nei due successi esterni con poker del Bocale, contro Roccella e Morrone.

Ad Antonio e Gianfranco, il Bocale Calcio ADMO augura una stagione ricca di gioie, sorrisi ed emozioni!

A.S.D. Bocale Calcio ADMO