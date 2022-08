Serie D, il Lamezia Terme ufficializza Mataloni e Fangwa

Doppia ufficialità annunciata dal Lamezia Terme che ha aperto il mese di agosto con le firme di Federico Mataloni, portiere classe 2002 ex Siena, e Yann Fangwa, attaccante francese classe 2001 ex Muravera, andato in gol già ieri nell’allenamento congiunto sostenuto dai lametini contro la Stelle Azzurre Silana e vinto 8-1 (oltre Fangwa, in gol Addessi, Monteleone e Terranova con una doppietta a testa, più rete di De Marco).

Di seguito i due comunicati del club.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2022-23 del calciatore Federico Mataloni. Portiere classe 2002, nella stagione 2020/21 ha difeso i pali del Grassina (Serie D girone E), mentre nell’ultima annata calcistica ha vestito la maglia del Siena, facendo il suo esordio in Coppa Italia.

A Federico, l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia gialloblu.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione sportiva 2022-23 del calciatore Yann Fangwa. Attaccante classe 2001, nella scorsa stagione ha messo a segno 17 reti con la maglia del Monastir, in Eccellenza sarda, dove è stato votato miglior giocatore del campionato.

A Yann, l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia gialloblu.