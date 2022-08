Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Emanuele Cicerelli

Volto nuovo numero tredici del mercato estivo della Reggina è Emanuele Cicerelli, arrivato alla corte di mister Inzaghi dalla Lazio, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Ventotto anni il prossimo 12 agosto, Cicerelli è un esterno d’attacco che si addice perfettamente, per caratteristiche, al 4-3-3 che il tecnico ha intenzione di proporre. Nonostante il suo cartellino sia di proprietà della Lazio dal gennaio 2020, in biancoceleste non ha mai giocato, venendo ceduto in prestito prima alla Salernitana (dalla quale i biancocelesti lo avevano acquistato a titolo definitivo), poi al Frosinone. Con i ciociari lo scorso anno per lui 31 presenze in B e 3 reti, mentre a Salerno collezionò 60 gettoni in campo e 2 gol, dal 2017 al 2021. Anche nel periodo in cui era sotto contratto con i campani, girò in prestito: prima mezza stagione al Pordenone in C, poi l’intero torneo 2018/2019 al Foggia, in Serie B, con 22 presenze e 2 gol. Prima dell’arrivo a Salerno nel 2017, tanta Serie C per lui, tra Paganese (62 partite e 8 reti), Barletta (squadra che lo lanciò nel 2012), Real Aversa e Melfi.

Per ben 6 volte ha affrontato la Reggina in carriera, riuscendo a rimanere imbattuto. La prima volta fu il 2 novembre 2014, Reggina-Aversa 1-1 in Serie C, con l’illusorio vantaggio amaranto di Louzada; doppio successo nel 2016/2017 con la Paganese, vittoriosa in Coppa Italia 1-0 e in campionato, nella gara di andata, 2-1 (assente al ritorno). Tre sfide e altrettanti pareggi in Serie B: con la Salernitana nel 2020/2o21, 1-1 all’Arechi con il gol amaranto di Menez e 0-0 al Granillo, stesso risultato dello scorso anno ottenuto con il Frosinone (panchina per lui al ritorno).