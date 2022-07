Promozione, tre nuovi under per la Cinquefrondese

LA CINQUEFRONDESE RINFORZA IL PARCO UNDER CON TRE ARRIVI DALLA SELES GIOIOSA

Tre innesti di qualità per la formazione di Logozzo che da qui a pochi giorni è pronta ad iniziare la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali fissati per fine Agosto.

Dalla Seles Gioiosa, società fiore all’occhiello per la formazione di giovani calciatori, arrivano Alessandro Durante, laterale sinistro classe 2004, Nicholas Coluccio, centrocampista classe 2005 e Luciano Panetta, laterale destro classe 2004.

Arrivi importanti in casa Cinquefrondi, che si assicura in rosa tre giovani di qualità che sotto la guida del mister e del suo staff potranno sicuramente continuare il loro percorso di crescita e ben figurare nel prossimo campionato di Promozione.

L’Usd Cinquefrondese ci tiene particolarmente a ringraziare la Seles Gioiosa per la proficua collaborazione.

#perchèilsognocontinua