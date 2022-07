Eccellenza, il Gioiosa ha il suo centravanti: preso Ingredda

Pugliese, classe 2000, ha militato in D con il Brindisi

Il Gioiosa Ionica ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Francesco Ingredda, classe 2000, nativo di Bari e con alle spalle già numerose esperienze, tra le quali il Brindisi in Serie D, Bisceglie, Manfredonia e in Calabria a Trebisacce.

Di seguito il comunicato del club.

La Società rende noto che si è assicurata le prestazioni sportive per l’imminente stagione agonistica di Francesco Ingredda, nato a Bari, classe 2000, ruolo attaccante. Il calciatore, voluto fortemente da mister Francesco Marasco nelle ultime stagioni ha vestito le casacche di Manfredonia e Atletica Azzurra (Ascoli Piceno) in Eccellenza e Brindisi in serie D.

Ufficio Stampa US Gioiosa Ionica ASD