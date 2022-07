Trofeo Iervolino, la Reggina batte di misura l’Adana

Il match inaugurale della prima edizione del Trofeo Angelo Iervolino, in corso di svolgimento allo stadio “Arechi”, ha visto la Reggina battere per 1-0 l’Adana Demirspor di Montella, grazie al gol di Liotti al 16′; nel finale occasioni per gli amaranto per chiudere la sfida con Ricci, pericolosi però fino alla fine anche i turchi, vicini al pari con Balotelli. La Reggina tornerà in campo per la terza e ultima sfida contro la Salernitana, nel frattempo toccherà all’Adana affrontare i padroni di casa nel secondo match.

1° TROFEO ANGELO IERVOLINO – 1ª GARA

REGGINA-ADANA DEMIRSPOR 1-0

Marcatori: 16′ Liotti

Reggina 1914: Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Cicerelli. In panchina: Colombi, Lagonigro, Cionek, Loiacono, Dutu, Lollo, Canotto, Ejjaki, Agostinelli, Montalto, Gavioli, Situm, Provazza, Di Stefano. Allenatore: Inzaghi.

Adana Demirspor: Karakus, Cokcalis, Manev, Rakitskyi (35′ Dursun), Rodrigues (27′ Belhanda), Oztumer, Inler (27’Guler), Kavrazli, Akintola, Kurtulan (27′ Sari), Balotelli. In panchina: Soyadi, Ozbir, Svensson, Akaydin, Sanuc, Ndiaye, Onyekuru, Assombalonga. Allenatore: Montella.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Francesco Fiore di Molfetta. IV ufficiale: Gianpiero Miele di Nola.

Note – Recupero: 2′. Angoli: 2-4.

(Fonte tabellino: sito ufficiale Reggina 1914)