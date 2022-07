Serie D, Castrovillari scatenato sul mercato, alla Vibonese è tornato Modica

Sono al momento 6 le calabresi del campionato di Serie D, ma resta ancora concreta la possibilità di vedere il Rende ripescato così da portare a 7 il numero totale. Oltre alle reggine Cittanova, Locri e San Luca e al Lamezia Terme del presidente Saladini, ai nastri di partenza avremo anche Castrovillari e Vibonese. I Lupi del Pollino, dopo la salvezza raggiunta attraverso i playout (a scapito proprio del Rende), lavorano per costruire una squadra che possa arrivare ad una salvezza più tranquilla; il club del presidente Caffo invece, accantonata da tempo la possibilità di riammissione in C, lavora per progettare la riscossa sul campo e recitare un ruolo da protagonista.

Il Castrovillari nelle ultime settimane ha fatto la voce grossa sul mercato. Dopo aver affidato la panchina a mister Carmine Pugliese, il club rossonero ha annunciato nell’ordine: Francesco Azzaro, esterno offensivo classe 2002, riconfermato dopo le 26 presenze della scorsa stagione; Francesco Potenza, punta centrale, anche lui 2002, ultima stagione in prestito all’Atletico Racale dal Casarano; Leonardo Caruso, portiere classe ’99, vincitore del campionato di Serie D con il Messina nel 2021 e con esperienze al Trastevere, Francavilla e Picerno; Roberto Vitolo, jolly difensivo classe ’98, con importanti trascorsi nelle file di Aprilia e Nocerina, mentre ha giocato l’ultima stagione a metà tra Lamezia Terme e Sancataldese; Andrea Capristo, seconda punta classe ’98, ex calciatore del Lecce, con il quale ha esordito in Serie C, in D ha invece indossato le maglie di Caratese, Nardò e Rotonda, successivamente esperienze con Ostuni, Deghi, Otranto e Leverano; Cosimo Cosenza, centrocampista classe ’87 che sarà ancora una volta il capitano dei lupi, con i quali ha giocato 27 partite e segnato 1 gol nella scorsa annata, durante la quale ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in carriera tra C e D; Mattia Trovato, centrocampista offensivo classe ’98, 14 presenze con il Rende nell’ultima stagione, ma in precedenza anche 11 apparizioni in Serie B con Livorno e Cosenza; Sebastiano Longo, punta esterna classe ’98, arrivato dal RG Ticino con il quale ha segnato 6 gol in 31 partite nel Girone A di Serie D, calciatore che ben conosce il raggruppamento I per aver giocato con l’Igea Virtus (31 presenze e 8 reti), e che vanta ben 56 apparizioni in C con Potenza, Casertana, Paganese, Fano e Messina; Lorenzo Mirabelli, difensore centrale classe ’92 che arriva dal Rende, con il quale ha giocato 33 incontri segnando 1 gol; Simone Caruso, centrocampista classe 2003, protagonista nell’ultima stagione con il Lavello nel Girone H, dove ha collezionato 29 presenze, mentre in precedenza aveva esordito in D con l’Afragolese.

In casa Vibonese invece, alcuni giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale del ritorno in panchina di mister Giacomo Modica, alla guida dei rossoblù già nella stagione 2019/2020, raccogliendo, in 30 partite di Serie C, 9 vittorie, altrettante sconfitte e 12 pareggi, con la squadra che alla sospensione del torneo a causa della pandemia era tranquillamente in salvo. Una compagine che giocava bene e divertiva, qualità che il presidente Caffo spera di rivedere quest’anno; per lo stesso Modica sarà l’occasione di rilanciarsi dopo due parentesi non proprio felici nelle ultime stagioni, prima con la Cavese, poi con il Casale. Assieme al tecnico è stato inoltre presentato il nuovo direttore sportivo rossoblu Francesco Lamazza, ex ds di Cavese, Lecco, Messina, Pro Patria e Sambenedettese.