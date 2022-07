Reggina, si fa sul serio: stasera a Salerno contro i campani e Balotelli

La Reggina di Inzaghi comincia a fare sul serio e a circa una settimana dal debutto ufficiale in Coppa Italia a Genova contro la Sampdoria, questa sera sarà impegnata allo stadio “Arechi” di Salerno nella prima edizione del Trofeo Angelo Iervolino, un triangolare al quale prenderanno parte i padroni di casa della Salernitana, guidati anche quest’anno dal tecnico Davide Nicola confermatissimo dopo il miracolo dello scorso anno, e i turchi dell’Adana Demirspor.

La sfida inaugurale, alle ore 19:30, sarà proprio tra gli amaranto e la compagine turca, nona classificata al termine dell’ultimo campionato e guidata in panchina da Vincenzo Montella, in sella dallo scorso settembre. Non c’è solo il tecnico di Pomigliano d’Arco a rappresentare l’Italia nell’Adana, dato che in attacco c’è anche Mario Balotelli, protagonista nella scorsa stagione con 19 reti in 33 partite nella massima serie turca, e in gol anche pochi giorni fa nell’amichevole pareggiata 2-2 contro il Napoli.

Per Inzaghi e i suoi sarà un doppio test di altissimo livello, che arriva dopo gli incontri più agevoli, fatti apposta per sciogliere le gambe e scaldare i motori contro Melito, Bocale e Lamezia Terme. La squadra che uscirà sconfitta dal primo mini-incontro sfiderà subito dopo la Salernitana; il terzo e ultimo match vedrà i padroni di casa contro la vincente di Reggina-Adana.