Eccellenza, la Reggiomediterranea piazza il primo colpo: ecco Barnofsky

La formazione reggina si assicura il forte difensore tedesco ex Cittanova e San Luca

Dopo una lunga attesa, anche la Reggiomediterranea comincia mettere sul tavolo le proprie carte, tenute strategicamente nascoste finora. La formazione reggina ha ufficializzato il primo rinforzo del mercato: si tratta del difensore tedesco Max Barnofsky, classe ’95, approdato in Calabria a dicembre 2020 con il Cittanova, in Serie D, dopo le esperienze con Carpi, Gozzano e Messina. Sono 7 le presenze con i pianigiani, 12 invece con la maglia del San Luca indossata la stagione seguente; lo scorso anno fu uno degli elementi protagonisti della vittoria della Promosport in Promozione.

Di seguito il comunicato del club.

L’Asd ReggioMediterranea è lieta di annunciare l’innesto di Max Barnofsky,difensore classe 1995

Tante le esperienze in Serie D per il nostro Max: Fc Messina,Cittanova,San Luca le ultime maglie vestite dal nostro esperto difensore

A.S.D. Reggiomediterranea 1986