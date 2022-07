Serie D, il San Luca riconferma la giovane promessa Godano

Ancora una riconferma per il San Luca che annuncia la presenza dell’attaccante classe 2002 Lorenzo Godano anche nella prossima stagione; il giovane ex Messina è arrivato in giallorosso a gennaio, segnando ben 5 reti in 18 partite.

Di seguito il comunicato del club.

Lorenzo Godano resta con noi.

Dopo aver vestito le maglie di Gubbio, Messina e i nostri colori nella passata stagione, ci attende una nuova annata insieme.

Buona fortuna e buon lavoro Lorenzo, ci sono nuovi goal da siglare e difese da ferire.