Eccellenza, la Gioiese si assicura il talento Scarcella

Un’altra giovane promessa si aggiunge nello scacchiere della A.S.D. Gioiese 1918.

La Società è lieta di comunicare che è stato sottoscritto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Domenico Scarcella.

Il ragazzo, classe 2005, originario di Rosarno, proviene in prestito dal settore giovanile dell’ Us Catanzaro 1929. È cresciuto calcisticamente nella scuola calcio di Rosarno ed ha un passato nell’Academy Gioiese. È un centrocampista duttile dalle ottime doti tecnico-tattiche, che può ricoprire diverse posizioni in campo. La Gioiese 1918 ringrazia il Direttore del settore giovanile dell’ Us Catanzaro 1929, Carmelo Moro, per la fiducia riposta verso il nostro club. Accogliamo in maglia viola Domenico Scarcella, augurandogli un buon campionato ricco delle migliori soddisfazioni.

Ufficio Stampa Gioiese 1918