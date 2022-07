Serie D, importante incontro in Comune per programmare il futuro del Cittanova

Società e istituzioni lavorano insieme per il futuro del club

Apprezzamento e riconoscenza per l’ampia disponibilità e per l’instaurazione di un rapporto positivo che produrrà certamente risultati gratificanti nel superiore interesse della comunità cittanovese.

Il Presidente Guido Contestabile, ricevuto ufficialmente in Comune dal Sindaco Francesco Cosentino, riconosce l’impegno del primo cittadino a favore dell’ASD Cittanova Calcio, che sta costruendo l’organico per affrontare in modo adeguato il prossimo campionato 2022/2023.

Nel corso del cordiale incontro sono stati affrontati concretamente numerosi temi di comune interesse e sono state gettate le basi per la costruzione di positive sinergie che consentano di realizzare le condizioni per utilizzare proficuamente i possibili interscambi tra l’ente locale e la Società.

Il Presidente Contestabile ha accolto con estrema soddisfazione l’offerta del crest che rappresenta il simbolo del Comune ed ha recepito la disponibilità del Sindaco a contribuire, nei limiti consentiti, alla crescita ed allo sviluppo del progetto sportivo avviato dall’ASD.

I rapporti saranno costanti, anche attraverso il contributo del Consigliere delegato allo Sport Francesca Ventra, per perseguire l’ulteriore crescita della cultura sportiva e dei valori che rappresenta.

Cittanova Calcio