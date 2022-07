Serie D, Carmelo Maesano resta al San Luca

Ancora una valida riconferma per il San Luca che ha ufficializzato la presenza di Carmelo Maesano anche nella prossima stagione. Terzino classe ’96, ha già lavorato con mister Cozza ai tempi della Reggina (Reggio Calabria), quando collezionò 31 presenze e 5 reti in Serie D; in amaranto anche in C, categoria in cui ha pure giocato con la Triestina. In D ha collezionato quasi un centinaio di presenze tra Hinterreggio, Reggina, Palmese e San Luca, dove lo scorso anno ha disputato 30 partite segnando 3 gol.

Di seguito il comunicato del club.

Carmelo Maesano resta con noi.

Dopo aver vestito le maglie dell’HinterReggio, della Reggina (al tempo denominata Reggio Calabria), della Triestina, della Palmese e i nostri colori nella passata stagione, ci attende una nuova annata insieme.

Buona fortuna e buon lavoro Carmelo, ci sono terreni di giuoco nuovi da scoprire e nuove vette di velocità da toccare.