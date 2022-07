Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Lorenzo Lollo

Il dodicesimo nuovo arrivo in casa è Reggina è stato Lorenzo Lollo, centrocampista centrale nativo di Carrara, arrivato in amaranto dal Bari a titolo definitivo.

Lollo compirà trentadue anni il prossimo 8 dicembre e può vantare una lunga carriera in giro per l’Italia, dalla Serie A alla Serie C. In Serie B ha disputato il maggior numero di partite, quasi 190, cifra superata contando anche i playoff. La squadra alla quale ha legato maggiormente il proprio cammino è il Carpi: con gli emiliani ha disputato tre torni di B e uno di A, dove ha fatto il suo debutto il 30 agosto 2015 contro l’Inter; 27 presenze e 3 reti per lui in quella stagione, la prima marcatura arrivata contro l’Udinese. 132 presenze in tutto con i biancorossi in campionato più 4 nei playoff, con un totale di 9 reti segnate; fu compagno di squadra di Colombi e Gagliolo. Tornò in Serie A nell’estate del 2018 passando all’Empoli a titolo definitivo (la stagione precedente c’era già in B ma in prestito), ma con i toscani non giocò neppure una partita e a gennaio passò al Padova. Nella serie cadetta ha indossato anche le maglie di Spezia e Venezia, mentre in Serie C ha giocato ancora con la compagine ligure (complessivamente dal 2009 al 2013), nelle ultime due stagioni a Bari e, da gennaio 2022, in prestito al Legnago.

Per 4 volte è sceso in campo contro la Reggina, tutte in Serie B: nel 2012/2013 con lo Spezia vinse in Liguria 1-0 e pareggiò al “Granillo” 1-1; passato al Carpi nella stagione successiva, fu tra i protagonisti del blitz biancorosso a Reggio al 93′, ma anche tra coloro i quali vennero travolti a domicilio nella sfida di ritorno vinta 3-0 dagli amaranto di mister Gagliardi.