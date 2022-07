Locri, Davide Corso: “Piazza con un grande tifo, mi entusiasma molto”

Prosegue la preparazione del Locri in vista del prossimo torneo di Serie D e attraverso i canali social ufficiali del club è toccato stavolta ad un altro dei volti nuovi, Davide Corso, raccontare le prime sensazioni in amaranto. Di seguito riportiamo un estratto della sua intervista.

“Sono centrocampista ma negli anni mi è capitato di giocare spesso in difesa, non ho problemi, deciderà il mister dove schierarmi. Conosco molto bene questo campionato, in particolare il girone con calabresi e siciliane; potrebbe esserci anche il Catania ma in Sicilia saranno tutte toste le partite. Ho giocato quasi sempre in Calabria, sono venuto a Locri spinto dalla grande voglia mostrata dal presidente; è una piazza con una tifoseria appassionata e questo mi entusiasmo molto, speriamo di poter regalare loro grandi gioie. Questa prima settimana di lavoro è stata impegnativa, noi nuovi ci stiamo integrando bene in quello che era già un bel gruppo. Non sono uno che segna tanti gol ma spero di farne il più possibile.”