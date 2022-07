1^ Categoria, al via ci sarà l’APS Real Metropolitana

Riceviamo e pubblichiamo

Nasce ufficialmente APS Real Metropolitana, compagine calcistica che per la prossima stagione sportiva militerà nel campionato di prima categoria.

Una lieta novità dunque per il calcio dilettantistico calabrese, la Real Metropolitana si pone infatti come un unicum nel panorama sportivo locale. E’ la prima squadra di calcio che ha una reale dimensione metropolitana, non riferendosi dunque specificamente ad un singolo Comune o ad un quartiere della Città capoluogo, ma ha l’ambizione di rappresentare l’anima identitaria dell’intero comprensorio metropolitano.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa durante la quale sarà presentato l’esecutivo della nuova compagine societaria e gli obiettivi in vista della nuova stagione sportiva.