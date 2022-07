Serie D, il Cittanova dà il via alla campagna abbonamenti 2022/2023

Dopo aver annunciato il nuovo tecnico (clicca qui), il Cittanova chiama a raccolta i propri tifosi per vivere un’altra stagione di emozioni in Serie D. Il club giallorosso ha dato il via alla campagna abbonamenti per potersi garantire la partecipazione a tutte le gare casalinghe del torneo.

Di seguito il comunicato del club con tutti i dettagli.

Sostieni la Tua Squadra, sostieni la Tua Società, sostieni la Maglia, sostieni la tua Terra. Accendi la passione giallorossa, uniti si vince! Forti ed orgogliosi della nostra storia. Fieri del nostro paese!!!!

Non solo la domenica, non solo al ” Morreale Proto” ma in ogni momento. Il Cittanova Calcio è sempre nel cuore e nella testa di tutta la sua gente.

Tre le tipologie di abbonamento previste:

Gradinata 140 € ( ridotto donne e ragazzi fino ai 14 anni 70 €).

Tribuna coperta: 180 €

Tribuna coperta centrale ( sostenitore 30 posti numerati) 250 €.

ACCENDI LA PASSIONE GIALLOROSSA