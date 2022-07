Promozione, Antonino Laganà il nuovo direttore generale dell’Archi

Novità nello staff dirigenziale dell’Archi in vista della prossima stagione. Dopo l’importante ingresso in società del nuovo co-presidente Tonino Romeo, ex massimo dirigente di Reghium City e Villese, il club reggino ha fatto sapere che il nuovo direttore generale sarà Antonino Laganà, personalità molto conosciuta e apprezzata nel mondo calcistico calabrese.

Di seguito il comunicato del club, nel quale si annuncia anche l’organizzazione di un evento speciale durante il quale avverrà la presentazione della squadra, la cui data verrà presto resa nota.

L ASD Comprensorio Archi Calcio con il presente comunica la scelta della figura del Direttore Generale incaricata a ricoprire tale ruolo in seno alla Societa’ stessa.

La figura scelta e’ quella del Dott. Antonino LAGANA’ il quale vanta un Curriculum di tutto rispetto avendo lo stesso ricoperto vari ruoli in Societa’ Dilettantistiche e Professionali .

L accordo e’ stato raggiunto con i Co Presidenti TRIPODI-MELIADO’ e ROMEO e lo stesso Lagana’ nei giorni scorsi, mettendosi subito in movimento a livello organizzativo sia Tecnico che Societario per dare una impronta importante alla Squadra e alla Societa’.

Nei prossimi giorni verra’ stabilita la data della presentazione della squadra in una piazza del quartiere con tante iniziative di amarcord e premiazione delle vecchie glorie di tutte le squadre facenti parte del quartiere ( REAL ARCHI, NUOVA ARCHI, SANTO STEFANO DA NICEA, CARMELITANA ) sia Dirigenti, Giocatori e Tecnici delle passate annate, il tutto con la presentazione del noto Cabarettista Pasquale CAPRI’ e Giorgia RIETO .

Invitiamo tutte le associazione Sportive e Cuturali ad essere presenti a tale manifestazione, cosi facendo con la collaborazione di tutti si puo’ far rinascere il calcio ad Archi segno di Sportivita’ e Socialita’.

Si ricorda a chi non lo sapesse ancora che l’ARCHI CALCIO milita nel Campionato Regionale Calabrese e che ad Archi verranno a giocare squadre come CAPO VATICANO, SPORTING CATANZARO, ATLETICO MAIDA, ARDORE, AFRICO, LAMEZIA 1919, ROCCELLA , BIVONGI PAZZANO, MELITO, CINQUEFRONDI, MELICUCCO, DELIESE, RAVAGNESE, SAN GIORGIO, PALMESE .