Mercato Reggina, Pedullà: “Trattativa avanzata con il leccese Majer”

Nonostante siano già arrivati a Reggio ben 13 nuovi calciatori, il mercato della Reggina prosegue senza soste per completare in fretta quella che di fatto è una vera rivoluzione.

Uno dei possibili prossimi arrivi in riva allo Stretto potrebbe essere Zan Majer, trentenne centrocampista sloveno del Lecce. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, la trattativa, avviata da poco, sarebbe già in stato avanzato e parrebbe che il diretto interessato abbia già espresso il proprio parere favorevole. Pedullà ha inoltre ricordato che ci sono in piedi ancora le trattative con altri due centrocampisti: Valzania della Cremonese e Proia del Vicenza.