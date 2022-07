Eccellenza, Santo Palumbo eletto presidente onorario del Brancaleone

Riceviamo e pubblichiamo

L’Apd Brancaleone nei giorni scorsi ha perfezionato l’iscrizione al campionato di Eccellenza LND Calabria, con un assetto societario ancora più ampio e rappresentativo dell’intero territorio reggino. Con la carica di Presidente Onorario è entrato a far parte della dirigenza Santo Palumbo. conosciuto al pubblico nazionale come volto televisivo per la presenza fissa sul palco di Zelig, ma soprattutto imprenditore, in quanto titolare della catena di gelaterie “Premiata Cremeria” di Milano. “Il contributo che vorrei dare non è solo di natura economica, ma soprattutto in chiave organizzativa, perché sono convinto che a Brancaleone si possa costruire qualcosa di importante, con il contributo umano e la presenza del territorio. Come fatto per le mie aziende, quando l’ambizione incontra la convinzione, i risultati arrivano. Abbiamo il dovere di credere che una squadra di calcio ancora oggi possa essere volano di crescita sociale ed economica.”

L’organigramma completo è cosi composto: Giuseppe Greco Presidente, Stefano Benavoli e Daniele Caristo vice-presidenti, Giovanni Galletta direttore generale, Giuseppe Minniti direttore sportivo, Antonio Maisano team manager, Tonino Santacaterina segretario, Antonino Palumbo responsabile marketing, Domenico Tuscano responsabile comunicazione-addetto stampa, Vincenzo De Angelis medico sociale, Rocco Mediati vice segretario, Bruno Caracciolo cassiere, Arcadi Rocco, Criseo Giuseppe, Versace Pietro, Danilo Nobile, Bruno Vitale dirigenti.

Ufficio Stampa APD Brancaleone