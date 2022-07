Eccellenza, la StiloMonasterace si assicura l’attaccante Figliomeni

Innesto di alto livello nel reparto offensivo della StiloMonasterace, la quale si è assicurata l’attaccante Francesco Figliomeni, classe ’94 e un curriculum di prestigio. Nei giorni scorsi il club aveva inoltre ufficializzato l’ingaggio del classe 2004 Fortunato Randazzo, centrocampista che aveva già esordito con la Stilese di mister Caridi in Promozione.

Di seguito il comunicato relativo all’ingaggio di Figliomeni.

Figliomeni, punta centrale, classe 1994, un attaccante che non ha bisogno di presentazioni.

Cresce nel settore giovanile della Juventina Siderno e CSPR passando da giovanissimo nelle giovanili del Varese. In carriera ha vestito maglie importanti in categorie importanti come quella del Campobasso in C2, Gioiese e Noto in serie D.

Francesco, bomber di razza si è sempre contraddistinto per i suoi gol e le sue prestazioni. In Eccellenza veste le maglie di Gaeta, Siderno, Civitavecchia, Soriano, Bovalinese, Vultur Rionero e Isola Capo Rizzuto.

Benvenuto Bomber