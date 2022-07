Bovalinese, Andrea Scordino salva il titolo del club: “Vogliamo crescere e vincere uniti”

Una importante novità arriva da Bovalino, all’indomani dell’ufficialità dell’esclusione della Bovalinese dal campionato di Promozione. Attraverso i canali social del club, Andrea Scordino, direttore generale del Bovalino Calcio a 5, ha annunciato con un comunicato di aver salvato il titolo della storica compagine amaranto, la quale continuerà dunque ad esistere. A questo punto sarà da capire per quale categoria verrà presentata domanda d’iscrizione (Prima, Seconda o Terza), nei prossimi giorni sarà indetta un’assemblea aperta a tutti per avere un quadro della situazione più completo.

Di seguito il comunicato da parte del dottor Scordino.

Buona sera Bovalino!

Chi mi conosce sa quanto io ami lo sport, è il mio lavoro, la mia passione, è parte di me. Il progetto BC5, portato avanti con costanza ed entusiasmo negli anni, è la dimostrazione di ciò che sto scrivendo. Una realtà cresciuta mattoncino dopo mattoncino fra mille difficoltà, che partendo dai campetti di periferia oggi è in grado di rappresentare Bovalino sui più prestigiosi parquet d’Italia.

Bc5 è, però, solo una parte della grande famiglia dello sport Bovalinese. In paese esistono meravigliose realtà portate avanti da persone volenterose di regalare ai nostri ragazzi divertimento e sogni, tutto all’insegna dei sani valori dello sport.

In questi giorni, uno dei più gloriosi componenti della suddetta famiglia ha rischiato di scomparire nel nulla. Anche la Bovalinese è parte di me, della mia e della nostra storia. La Bovalinese ha un posto speciale nei ricordi di tutti gli appassionati, è nel cuore di tutti, perché la Bovalinese è di tutti, soprattutto di chi la ama.

È per questo che, di fronte a quanto stava inesorabilmente per succedere, non me la sono sentita di restare indifferente. Non è stato semplice, da tanti punti di vista, ma sono convinto che la città risponderà PRESENTE. Si, la cittadinanza intera dovrà essere protagonista di un progetto ambizioso e sostenibile, ad ampio respiro, desideriamo coinvolgere, costruire insieme.

La storia è salva, ma il futuro non può prescindere dall’aiuto di tutti. Senza il sostegno della cittadinanza non si va lontano. E noi non vogliamo sopravvivere, vogliamo crescere e vincere. Uniti!

Si, ho il piacere di condividere con voi la notizia del salvataggio della nostra amata Bovalinese. L’ho fatto a titolo personale, con l’aiuto di persone che avrò il piacere di ringraziare, e col sostegno del management di BC5, cui chiederò disponibilità ad impegnarsi per lo sviluppo di una polisportiva. Un’unica grande famiglia per due sport fantastici.

Sarà bellissimo incontrarci tutti insieme e iniziare a porre le basi per quello che sarà. La condivisione inizia da qui: indirró un’Assemblea aperta a tutti comunicando a breve i dettagli.

Vi aspetto numerosi!

Andrea Scordino