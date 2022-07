Serie D, il Cittanova ha scelto il nuovo allenatore: è Angelo Galfano

Come nelle favole più belle, il Cittanova guarda con fiducia e ottimismo al futuro dopo le settimane di paura con un destino che sembrava già segnato. In attesa che la LND confermi in maniera ufficiale l’iscrizione dei giallorossi al prossimo campionato, il club ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Angelo Galfano, che nel suo curriculum conta le esperienze sulla panchina della Vibonese, sia in C che in D, oltre a tante altre piazze, soprattutto siciliane.

Di seguito il comunicato del club.

Il Cittanova Calcio è felice di comunicare l’ingaggio di Angelo Galfano come allenatore della prima squadra. Nativo di Marsala, allenatore navigato, tecnico di riconosciuto valore e di esperienza, ex terzino di fascia (sia destra che sinistra), cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Nuova Mediterranea. All’inizio della carriera ha militato in Promozione con il Partanna, poi in Serie D con il Mazara, in C2 con il Siracusa e nuovamente in Serie D con l’Acireale , per poi trasferirsi al Gela in C2, quindi all’Atletico Leonzio (poi divenuto Atletico Catania) ancora in C2, per poi approdare l’anno successivo al Nola in C1, sua massima espressione da calciatore, cui sono seguite le esperienze al Fasano in C2 e nuovamente al Mazara in serie D.Da allenatore ha mosso i primi passi col doppio ruolo di allenatore giocatore con Mazarese, Mazara, Modica e Caltagirone. Le esperienze con Siracusa, Comiso nel campionato di Eccellenza, e Vibonese e Marsala nei campionati di serie D tra le stagioni 2000/01 e il 2003/04 fanno da preambolo al campionato di Eccellenza vinto col Comiso nella stagione 2004/05. Nella stagione 2005/06, il tecnico granata ha conquistato una salvezza insperata con il Campobello di Mazara .Nella stagione 2006/07 ha allenato la Primavera del Palermo, quindi nel 2007/08 ha guidato il Ragusa sempre in serie D. Nelle due stagioni successive (2008/09 e 2009/10) ha allenato la Vibonese in Lega Pro Seconda Divisione. Successivamente ha allenato Orlandina e Tiger Brolo, Agrakas, Licata, Real Siracusa, nuovamente Vibonese in Lega Pro per poi passare al Troina la scorsa stagione. La dirigenza del Cittanova Calcio porge il suo benvenuto a Mister Galfano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura.

Cittanova Calcio