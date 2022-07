Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Vittorio Agostinelli

Debutto con gol in maglia amaranto per il classe 2002 arrivato in prestito dalla Fiorentina

Nella nuova Reggina di Filippo Inzaghi, oltre all’esperienza di calciatori protagonisti da anni sui campi di A e B, ci sarà spazio anche per giovani promesse che scalpitano per mettersi in mostra. In tal senso, proficua è stata collaborazione con la Fiorentina che ha consentito l’arrivo di tre ragazzi viola in prestito a Reggio.

Uno di questi è Vittorio Agostinelli, centrocampista con caratteristiche offensive, classe 2002, che nella prima uscita in maglia amaranto nell’allenamento congiunto con il Bocale, si è collocato a sinistra nel tridente di Inzaghi, segnando uno dei sette gol della Reggina. Originario di Monopoli, ha iniziato il proprio percorso nel settore giovanile del Bari, passando poi dalla Roma e infine alla Fiorentina, con la quale ha collezionato una cinquantina di presenze e 8 reti nel campionato Primavera 1. Non ha ancora esordito in prima squadra, l’esperienza con la Reggina sarà la prima per il ragazzo. Con la Primavera della Fiorentina ha vinto la Coppa Italia 2020, 2021 e 2022 (non quella del 2019 come i compagni Dutu e Pierozzi, la prima del filotto realizzato dai viola, poiché all’epoca ancora in forza alla Roma).