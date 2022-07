Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Riccardo Gagliolo

Il decimo nuovo acquisto della Reggina è stato Riccardo Gagliolo, roccioso difensore centrale proveniente dalla Salernitana, che il club amaranto si è assicurato a titolo definitivo.

Nato a Imperia il 28 aprile del 1990, Gagliolo ha mosso i suoi primi passi nelle squadre liguri militanti in categorie minori, arrivando a giocare in Serie C con la Sanremese nel 2010. Nel 2012 approda al Carpi, all’epoca in Serie C, ma con il club emiliano compie un lungo percorso che lo porterà a esordire in Serie A nell’agosto del 2015, in un Sampdoria-Carpi; proprio i blucerchiati saranno i primi avversari stagionali della Reggina in Coppa Italia. Con la maglia dei biancorossi emiliani, Gagliolo gioca 136 partite tra A, B e C, realizza un solo gol in massima serie contro il Sassuolo (2016) e altri 9 in cadetteria, terminando la propria avventura nell’estate del 2017, dopo cinque stagioni, quando si sposta geograficamente di poco approdando al Parma. Sarà con i gialloblù che collezionerà il maggior numero di presenze in Serie A, 94 in tre stagioni, condite da 5 reti. Retrocesso il Parma nel 2021, Gagliolo si conferma in massima serie passando alla Salernitana e disputando 17 incontri, raggiungendo il totale di 142. Piccola curiosità: è stato per diverse annate compagno di squadra con Simone Colombi, prima al Capri, poi al Parma e adesso si ritrovano insieme in questa nuova avventura a Reggio. Per lui c’è anche una presenza con la nazionale della Svezia: madre svedese, ha acquisito la nazionalità nel 2015, venendo convocato solo a partire dal 2019 e in poche circostanze, riuscendo però a fare il proprio esordio il 18 novembre di quell’anno in una gara valida per le qualificazioni agli Europei vinta 3-0 contro le Far Oer.

Sono 3 i precedenti di Gagliolo da avversario della Reggina e risalenti alla stagione 2013/2014, quando militava nel Carpi. Il primo incrocio ad agosto in Coppa Italia, con il successo amaranto al “Granillo” per 1-0 grazie al gol di Gerardi sul finire del primo tempo. A settembre, in campionato, rivincita del Carpi che passò per 1-0 al 93′ a causa di una clamorosa papera di Benassi sul tiro di Memushaj. A marzo 2014 la Reggina si riscattò con gli interessi al “Cabassi” vincendo 3-0 con i gol di Lucioni, Sbaffo e Di Michele.