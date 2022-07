Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Niccolò Pierozzi

Il giovane di proprietà della Fiorentina arriva da un'ottima annata in C con la Pro Patria

Nella nuova Reggina di Filippo Inzaghi, oltre all’esperienza di calciatori protagonisti da anni sui campi di A e B, ci sarà spazio anche per giovani promesse che scalpitano per mettersi in mostra. In tal senso, proficua è stata collaborazione con la Fiorentina che ha consentito l’arrivo di tre ragazzi viola in prestito a Reggio.

A completare il tris di giovani viola giunti in riva allo Stretto, insieme ad Agostinelli e Dutu, c’è Niccolò Pierozzi (a destra nella foto), esterno destro classe 2001, impiegato da terzino destro da mister Inzaghi nell’allenamento congiunto con il Bocale, pur essendo in possesso di ottime qualità propositive. Nato a Firenze e cresciuto nel vivaio viola, dopo una sessantina di incontri e 7 reti nel campionato Primavera 1, lo scorso anno è stato mandato in prestito in Serie C, per l’esattezza alla Pro Patria, con la quale ha giocato ben 36 partite sulle 38 del campionato, realizzando ben 8 reti. Con la Primavera della Fiorentina ha vinto la Coppa Italia 2019, 2020 e 2021, proprio come Dutu.