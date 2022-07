Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Luigi Canotto

Con l’acquisto di Luigi Canotto, la Reggina è arrivata ad ingaggiare l’undicesimo volto nuovo di questo mercato estivo che sta rivoluzionando l’organico amaranto, per renderlo il più possibile adatto alle esigenze di mister Inzaghi.

Canotto è approdato in riva allo Stretto con la formula del prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni contrattuali, proveniente dal Frosinone dove ha giocate 35 partite nell’ultimo campionato, siglando 6 gol. Esterno d’attacco nato il 19 maggio 1994, per lui, nativo di Rossano Calabro, si tratta di un ritorno a Reggio Calabria, avendo fatto parte da bambino del settore giovanile amaranto. La strada calcistica lo ha poi portato lontano: dalle giovanili del Siena al Sorrento in Lega Pro, dove comincia a mostrare le sue qualità; ancora in C al Sudtirol, dove trova poco spazio e a metà stagione scende in D, all’Agropoli, riuscendo a fare la differenza (20 presenze e 10 gol tra campionato e playoff). Cambia maglia e torna in C, passando al Melfi, gioca 34 partite di campionato firmando 3 reti; a luglio 2016 gli si spalancano le porte della Serie B passando al Trapani, con il quale raccoglie solo 13 presenze. La svolta per Canotto arriva alla fine del mercato successivo, quando dal Trapani retrocesso passa alla Juve Stabia: con le vespe gioca due campionati di C (53 presenze e 13 gol), ottenendo la promozione in B nel 2019; la stagione seguente arriva la consacrazione in cadetteria con 34 partite giocate e 5 gol, oltre a numerosi assist. Per il ragazzo di Rossano la Serie B è il luogo perfetto dal quale provare a raggiungere altri traguardi: gioca con il Chievo, 32 incontri e 5 reti, prima del fallimento dei clivensi; segue il già citato passaggio al Frosinone della scorsa estate.

Ha affrontato la Reggina ben 6 volte, rimanendo sempre imbattuto: tre volte in Serie C con la Juve Stabia, con vittoria gialloblù per 2-1 nel 2017/2018 (saltò il ritorno al “Granillo”, finito 1-1, per squalifica), pari a Reggio per 1-1 e successo stabiese per 1-0 nel 2018/2019; in B con il Chievo nel 2020/2021, netta vittoria clivense a Verona per 3-0 e pareggio al ritorno al “Granillo” per 1-1 con il gol di Denis a salvare la Reggina al 90′; un solo incrocio lo scorso anno, data la sua indisponibilità per la partita di andata a Reggio, ma a Frosinone fu 3-0 per i ciociari con lo stesso Canotto entrato a metà ripresa e autore della terza rete al 90′.