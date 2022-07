Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Eduard Dutu

Nella nuova Reggina di Filippo Inzaghi, oltre all’esperienza di calciatori protagonisti da anni sui campi di A e B, ci sarà spazio anche per giovani promesse che scalpitano per mettersi in mostra. In tal senso, proficua è stata collaborazione con la Fiorentina che ha consentito l’arrivo di tre ragazzi viola in prestito a Reggio.

Insieme ad Agostinelli, il viaggio da Firenze fino allo Stretto è stato compiuto da Eduard Dutu (a sinistra nella foto), difensore centrale classe 2001, nato a Roma ma di nazionalità romena, tanto da aver raccolto anche delle presenze con le nazionali giovanili della Romania; ha esordito in maglia amaranto nel secondo tempo dell’allenamento congiunto con il Bocale. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha disputato quasi cinquanta incontri nel campionato Primavera 1 realizzando 4 reti. A differenza di Agostinelli, Dutu non sarà all’esordio tra i grandi, venendo infatti da una stagione da protagonista in Serie C con la maglia del Montevarchi, con il quale ha giocato 26 partite. Con la Primavera della Fiorentina ha vinto la Coppa Italia 2019, 2020 e 2021, insieme al compagno Pierozzi.