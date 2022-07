Reggina, da Cicerelli a Santander: amaranto pronti ad altri colpi importanti

Continua il mercato in entrata della Reggina. Fatto lo scambio con il Bari (Lollo a Reggio, Bellomo in Puglia) il ds Taibi sta per completare altre operazioni importanti. Dalla Lazio potrebbe arrivare l’esterno offensivo Emanuele Cicerelli, ex Frosinone, dalla Fiorentina l’attaccante Gabriele Gori. Sempre in attacco si attende una risposta dallo svincolato Federico Santander, ex Bologna. Per la mediana trattativa avanzata con il Vicenza per Federico Proia.