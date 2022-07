Promozione, doppio colpo Palmese: presi gli attaccanti Alonso Alvarez e Infusino

Arrivano a Palmi lo spagnolo ex Cassano Sybaris e il talentuoso ex Gallico Catona

La Palmese conferma ancora una volta le proprie ambizioni piazzando un doppio colpo di altissimo livello nel reparto offensivo. Il club neroverde, che ha fissato l’inizio della preparazione giorno 8 agosto, ha annunciato l’ingaggio di due grossi attaccanti: si tratta dello spagnolo Franco Daniel Alonso Alvarez, classe ’99, reduce da un’ottima annata con il Cassano Sybaris nel Girone A di Promozione, e di Lorenzo Infusino, classe 2001, tra i principali protagonisti del Gallico Catona nell’ultima stagione.

Di seguito i due comunicati con i quali la Palmese ha annunciato i due nuovi arrivi.

Franco Daniel ALONSO ALVAREZ, classe ’99, attaccante spagnolo. Cresciuto con il famoso Club Atlético River Plate, Alonso viene ceduto al Club Atlético Banfield con cui gioca nella Primera A (2009-2016), successivamente passa al Club Social y Deportivo Merlo in Primera B della città di Buenos Aires e successivamente si accasa con il Club Deportivo Morón, in Primera B Nacional, la seconda serie del campionato argentino di calcio. Giocatore fisicamente possente (188 cm per 85 kg), è un attaccante centrale da area di rigore. Bravo nel difendere la palla, ha nel colpo di testa la sua arma migliore non disdegnando il tiro da lontano.

Tra qualche giorno si unirà’ con noi per vestire la casacca Neroverde

Lorenzo Infusino 2001 esterno di attacco, anche se anagraficamente è un ragazzo giovane, il suo curriculum è abbastanza ampio, tra le squadre infatti dove ha giocato spiccano squadre come Locri, e ultimamente Gallico Catona in Eccellenza, tra le giovanili invece tra le file della Vibonese. Scorsa stagione ben 12 goal a messi a segno con la maglia del Gallico Catona.

Benvenuto Lorenzo da tutta la Palmese