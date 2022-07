Promozione, arrivano 6 riconferme in casa Ravagnese

Raffica di conferme per il Ravagnese che riparte dai gioiellini del suo settore giovanile, ben cinque riconfermati a questo giro, tra i quali ragazzi già protagonisti dell’ultima annata come il portiere Laganà o il centrocampista Suraci; confermato anche il difensore Aldo Tosti, che essendo un 2002 non sarà più under.

Di seguito il comunicato del club.

Continua l’avventura in maglia biancazzurra per il difensore Aldo Tosti (classe 2002) e per gli “Under” Francesco Laganà (portiere, classe 2005), Giuseppe Idà (centrocampista, classe 2003), Salvatore Suraci (centrocampista, classe 2003), Alessio Bellantoni (difensore, classe 2003), Antonino D’Amico (attaccante, classe 2003).