L’organico dell’Eccellenza 2022/2023: Rende e Amantea sperano ancora

Il Comitato Regionale Calabria ha comunicato l’organico del campionato di Eccellenza 2022/2023. Tutte regolarmente iscritte le aventi diritto, con il Rende, retrocesso dalla D, ancora in lizza per il ripescaggio. In quel caso, il posto dei biancorossi verrebbe preso da una delle formazioni di Promozione che hanno presentato regolare domanda di ammissione: in cima alla graduatoria c’è l’Amantea, sconfitta nello spareggio playoff dalla Gioiese. In caso di ulteriore forfait da parte di una delle partecipanti, al secondo posto della graduatoria c’è il CotroneiCaccuri, retrocesso dopo i playout. Anche Sporting Catanzaro Lido e Rossanese hanno presentato domanda di ammissione, la quale è stata respinta: i catanzaresi per aver già usufruito del ripescaggio nel 2019/2020; i bizantini per aver consegnato la documentazione priva della tassa richiesta.

Questo l’organico del campionato di Eccellenza 2022/2023

Bocale Admo

Brancaleone

Città di Acri

Gallico Catona

Gioiese

Gioiosa Ionica

Isola Capo Rizzuto

Morrone

Paolana

Promosport

Reggiomediterranea

Rende

Scalea

Sersale

Soriano

StiloMonasterace