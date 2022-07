Locri, il difensore Congiu: “C’è la volontà di fare bene anche in Serie D”

Il Locri di mister Mancini è al lavoro con la squadra da sabato scorso per arrivare pronti al campionato di Serie D. A margine dell’allenamento di martedì pomeriggio, il difensore Andrea Congiu, uno dei volti nuovi della compagine amaranto, attraverso i canali social del club ha rilasciato alcune dichiarazioni, dalle quali riportiamo un estratto.

“Non ho mai giocato nel Girone I, mi incuriosiva potermi confrontare con nuovi avversari e conoscere nuovi compagni. So che lo scorso anno il Locri ha fatto molto bene e c’è la volontà di fare altrettanto anche in D. Fare qualche gol? Magari! Questa è una delle mie caratteristiche, nonostante io sia difensore qualche gol nei vari campionati l’ho fatto, spero di poterne fare molti anche qui. Da parte mia ci sarà sempre il massimo impegno e la voglia di lottare per questa maglia, la Serie D, e il Girone I in particolare, è tutt’altro rispetto all’Eccellenza; dovremo tutti dare sempre il massimo, sperando di toglierci grandi soddisfazioni insieme.”