I gironi di Promozione 2022/2023: non c’è la Bovalinese, ammessa la Vigor

Il Comitato Regionale Calabria ha comunicato l’elenco delle società regolarmente iscritte al campionato di Promozione 2022/2023 e la relativa suddivisione nei due gironi. Come già risaputo, la Bovalinese appena retrocessa dal torneo di Eccellenza non ha presentato domanda d’iscrizione ed è dunque stata esclusa; avrà tempo fino al 2 settembre per evitare di scomparire, richiedendo la partecipazione ad uno dei campionati inferiori. Per quanto concerne le altre 31 aventi diritto, nessuna defezione (quasi un miracolo che solo una squadra non ce l’abbia fatta). Il posto lasciato libero dalla Bovalinese è stato preso dalla Vigor 1919, sconfitta dall’Ardore nello spareggio playoff e prima nella graduatoria dei ripescaggi. Potrebbe liberarsi un’altra casella nel caso in cui l’Amantea fosse chiamato a sostituire il Rende in Eccellenza; in quel caso, toccherebbe al Mesoraca, l’altra squadra sconfitta negli spareggi-promozione. La graduatoria delle non aventi diritto che hanno chiesto l’ammissione in Promozione prosegue con Mirto Crosia (punteggio maggiore rispetto al Mesoraca, favorito però dal miglior risultato del campo), Saint Michel, Trebisacce, Pro Pellaro e Aprigliano.

Al via ci sarà anche la Palmese, grazie alla fusione con la Vallata del Torbido; 12 le squadre reggine del Girone B, completato dalla riconfermate Sporting Catanzaro Lido e Capo Vaticano, alle quali si sono aggiunte Atletico Maida ma soprattutto la Vigor 1919. Il Caraffa cambia raggruppamento, passando nel girone settentrionale.

La composizione dei gironi di Promozione 2022/2023:

GIRONE A

Brutium Cosenza

Campora

Caraffa

Cassano Sybaris

Città di Amantea

CotroneiCaccuri

Cutro

Denis Bergamini Rossoblu Città di Luzzi

Digiesse Praiatortora

Juvenilia Roseto

Real Montalto

Rossanese

San Fili

Scandale

Soccer Montalto

Villaggio Europa Rende

GIRONE B

Africo

Ardore

Atletico Maida

Bivongi Pazzano

Cinquefrondese

Comprensorio Archi

Comprensorio Capo Vaticano

Deliese

Melicucco

Melito

Palmese

Ravagnese

Roccella

San Giorgio

Sporting Catanzaro Lido

Vigor 1919