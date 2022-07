Serie D, il Lamezia Terme piazza il colpo in attacco: preso Alma

Il Lamezia Terme del presidente Saladini ha aggiunto un importante terminale offensivo all’organico allestito per mister Novelli. Si tratta di Giuliano Alma, prolifico bomber che ben conosce il campionato di Serie D, in particolare il Girone I dove ha giocato per due stagioni e mezza con la maglia del Gela, prima di passare al Mantova prima e alla Turris poi, con la quale ha vinto il Girone G nel 2020 segnando 14 reti (poi altre 2 in C); passato ai lombardi della Folgore Caratese la scorsa estate, ha trovato poco spazio a causa di alcuni problemi fisici.

Di seguito il comunicato del club.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive per la stagione 2022/23 del calciatore Giuliano Vincenzo Alma. Classe 1993, l’attaccante vanta oltre 130 presenze e 45 reti tra Serie C e Serie D, quest’ultima vinta con la maglia della Turris nella stagione 2019/20, mettendo a segno 14 marcature.

A Giuliano, l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e un caloroso benvenuto nella grande famiglia gialloblu.