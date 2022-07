Oggi giocherebbe così: la formazione tipo della nuova Reggina di Inzaghi

La Reggina si è messa in mostra come uno dei club di Serie B più attivi sul mercato, piazzando già 11 colpi in entrata. Una vera e propria rivoluzione tattica quella della squadra guidata da Filippo Inzaghi, che dovrebbe adottare il 4-3

Comincia a prendere forma la nuova Reggina di Filippo Inzaghi. Dopo una prima fase di stallo dettata dalla complicata situazione societaria, la nuova proprietà amaranto si è subito messa a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. In questa sessione di calciomercato estiva il direttore sportivo Massimo Taibi ha già portato a termine ben 11 acquisti, tra giovani promettenti e giocatori d’esperienza: per la porta è stato definito l’ingaggio a titolo definitivo di Simone Colombi dal Parma, mentre dal Bologna è arrivato in prestito il giovane talento Federico Ravaglia. La difesa potrà contare sulla duttilità di Riccardo Gagliolo, sull’ex Cosenza Michele Camporese e sulla freschezza dei giovani Niccolò Pierozzi e Eduard Dutu. Mix tra esperienza e gioventù anche in mezzo al campo, con gli arrivi di Joel Obi, Vittorio Agostinelli e Alessandro Lombardi. Infine, alla voce acquisti per il reparto offensivo troviamo Lorenzo Di Stefano e il neoarrivato in casa Reggina Luigi Canotto, prodotto delle giovanili amaranto e reduce dall’esperienza con il Frosinone.

COME GIOCHERÀ LA REGGINA DI INZAGHI

Prendendo in considerazione la partenza di giocatori chiave come Amione, Folorunsho e Di Chiara, gli innesti e i rinforzi attesi nelle prossime settimane, quella della Reggina è da considerarsi una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tattico. Un restyling necessario quello operato dalla società amaranto che punta a migliorare il risultato dell’ultima stagione calcistica.

Analizzando le caratteristiche dei nuovi acquisti e il sistema di gioco utilizzato in passato da Inzaghi, il modulo prescelto dal tecnico dovrebbe essere il 4-3-3. Difesa rinnovata quasi nella sua totalità con Ravaglia tra i pali, Pierozzi come terzino destro e Gagliolo-Camporese come coppia centrale. Completa il reparto Federico Giraudo, già presente in rosa e schierato sulla fascia sinistra.

Relativamente al centrocampo, a ricoprire il ruolo di metronomo della squadra sarà ancora una volta Lorenzo Crisetig, a meno di un’eventuale cessione a sorpresa. Ai suoi lati il debuttante Lombardi e il veterano Obi, giocatore con alle spalle diversi campionati di Serie A con le maglie di Inter, Torino e Chievo.

I maggiori dubbi riguardano l’attacco, soprattutto se si considera che nel reparto offensivo sono attesi altri acquisti da qui alla chiusura del calciomercato. Sugli esterni spazio all’estro di Canotto e alla velocità di Rigoberto Rivas, con Jeremy Menez pronto a subentrare a gara in corso. Appare certa al momento la titolarità di Adriano Montalto, nell’attesa dell’arrivo di un’altra punta centrale e del recupero di Andrej Galabinov dall’infortunio al tendine d’achille.

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Obi; Rivas, Montalto, Canotto. Allenatore: Filippo Inzaghi

SANTO ROMEO