Reggina, Colombi e Ravaglia: “Essere qui è motivo d’orgoglio”

Si è svolta nella tarda mattinata la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi portieri della Reggina, Simone Colombi e Federico Ravaglia, i quali hanno risposto alle domande dei giornalisti.

Federico Ravaglia

Mi piace giocare con i piedi e dialogare con la squadra in fase di possesso basso, lì poi ci dirà il mister anche sul modo di andare in campo. A Frosinone è stata un’annata positiva; di Canotto posso solo parlar bene, è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore, ha grandi doti offensive, ma è intelligente e generoso e sa dare una mano in fase difensiva. Andiamo in campo insieme a Simone Colombi per allenarci al massimo, sia per noi ma che per la squadra, ho trovato un bell’ambiente; più avanti vedremo cosa succederà quando verranno fatte delle scelte, l’importante è farsi trovare sempre pronti. L’anno scorso ho giocato sempre, tranne nella parte finale a causa di un infortunio; per un portiere è importante avere continuità, per trovare confidenza e fiducia. Ricordo bene la partita dello scorso anno al Granillo, venivo da una settimana difficile perché avevo perso mio nonno; la parata sotto la sud è stata per me una liberazione, ho vissuto una partita emotivamente intensa, forse è un segno del destino che adesso io sia venuto qui. Era la prima volta che giocavo a Reggio e ho sentito il calore che questa piazza porta allo stadio, son venuto con tanta voglia di fare bene, sapendo che in primis indossare questa maglia è motivo d’orgoglio. La trattativa è stata veloce: ero in ritiro con il Bologna, mi ha contattato il mio procuratore, in seguito ho parlato con il direttore e la trattativa è andata in porto in pochi giorni. Non ho ancora incontrato il direttore Taibi di persona ma solo per telefono, spero di farlo presto.

Simone Colombi