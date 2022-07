1^ Categoria, al via ci sarà anche l’ambiziosa Virtus Rosarno

Acquisendo il titolo del Nicotera, la città di Rosarno torna in Prima Categoria con un progetto che punta subito in alto

Una nuova realtà sportiva è nata Rosarno, un sodalizio che ha acquisito il titolo di Prima Categoria del Nicotera e che potrà dunque prendere parte a questo torneo con il nome di Virtus Rosarno.

Il neonato club presieduto da Francesco Primerano si è già mosso in maniera massiccia per la costruzione della squadra, la cui guida tecnica è stata affidata all’esperto Massimiliano Cambrea. A far parte dell’organico ci saranno tanti elementi d’esperienza e che già conoscono bene la piazza di Rosarno per averci giocato in passato, tra Promozione e Prima Categoria.

Finora il club ha ufficializzato dieci calciatori: Roberto Antonelli, difensore con il vizio del gol classe ’87, proveniente dalla Palmese; i fratelli Pasquale e Francesco Velletri, rispettivamente esterno classe ’96 e centrocampista classe ’98, avversari nell’ultima stagione nella sfida al vertice, militando il primo nella Deliese e il secondo nella Palmese; Giuseppe Ferraro, difensore classe ’94, lo scorso anno alla Cinquefrondese; Rocco Galati, centrocampista classe ’92, l’ultima stagione suddivisa tra Melicucco e San Calogero; Antonio Carbone, attaccante classe ’93, bomber di razza nonché capocannoniere dell’ultimo campionato con 25 reti segnate con la Deliese, come nel recente passato è stato un bomber molto prolifico in Promozione, ancora con la Deliese ma anche con la Laureanese e il Città di Rosarno; Livio Paparatti, difensore classe ’87, protagonista a Cinquefrondi nell’ultima stagione e bandiera del calcio rosarnese; Stefano Campisi, centrocampista reduce dall’esperienza con il Nicotera e in precedenza in forza al Città di Rosarno; Bruno Pronestì, difensore classe ’99 ex Melicucco, anch’egli con trascorsi nel club rosarnese; Cosimo Figliomeni, attaccante classe ’94, ex tra le altre di Brancaleone, Gioiosa e Siderno.