Serie D, il Locri di Mancini ha già cominciato a sudare

Si è ufficialmente aperta la stagione 2022/2023 del Locri, neopromosso in Serie D e affidato anche nella prossima stagione alle sapienti mani di mister Renato Mancini. Nel pomeriggio di sabato 23 luglio amaranto vecchi e nuovi si sono incontrati allo stadio “Macrì” dove hanno iniziato la preparazione precampionato.

Agli ordini di mister Mancini e del suo staff si sono ripresentati tanti protagonisti della recente vittoria nel campionato di Eccellenza, calciatori pronti a far valere le proprie qualità anche nella categoria interregionale. Non sono tanti per adesso i volti nuovi ma sapranno far valere la propria esperienza per arricchire un organico già forte; dal difensore Congiu al centrocampista Corso fino all’attaccante Ficara, solo per citarne alcuni, il Cavallo Alato ha saputo scegliere con attenzione i tasselli utili per compiere il salto di qualità che gli consentirà, unitamente al lavoro e all’impegno quotidiano, di lottare per essere una effettiva protagonista del torneo di Serie D.