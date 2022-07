Promozione, l’Ardore annuncia Beltramella in porta e rafforza il vivaio

L’Ardore non sta a guardare, lavora nell’ombra e poco per volta svela le proprie carte in vista del debutto nel prossimo campionato di Promozione. La matricola ionica, dopo l’importante riconferma di Maviglia e l’ingaggio dell’esperto Luciano, si è assicurata un altro elemento di grande affidabilità.

Si tratta di Mauro Beltramella, portiere italo-argentino classe ’86 con una lunga militanza nella Serie B del suo paese, oltre ad esperienze nel campionato di Hong Kong e nella massima serie del Paraguay, con la maglia del Club Rubio Ñú; prima di arrivare ad Ardore, ha difeso i pali del Ciudad de Bolivar, sempre in Argentina.

Non solo mercato però per la compagine della locride, impegnata anche in una ristrutturazione societaria rivolta soprattutto ad un progetto di marketing e coinvolgimento di importanti marchi e imprenditori della zona. Una ristrutturazione importante e su più livelli, compreso quello inerente il settore giovanile: l’intenzione è quella di creare un vivaio fertile dove poter far crescere ragazzi che nel prossimo futuro saranno le colonne portanti della prima squadra. Proprio in tale ottica il club ha scelto di affidare la guida dell’Under 19, principale bacino della prima squadra, a mister Francesco Criaco, ex allenatore di Bianco e Africo.