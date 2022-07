1^ Categoria, tre grandi novità e una riconferma per la Pro Pellaro

Importanti movimenti sul mercato da parte della Pro Pellaro, impegnata nella costruzione della squadra che punterà al salto di categoria, mancato durante l’ultima stagione.

Dopo l’annuncio del rinnovo dei tre calciatori argentini Patricio Luce, Lisandro Luce e Tomas Fernandez, il club bianconero ha ufficializzato la riconferma di Alessandro Argirò, centrocampista classe 2003 che si è messo in mostra positivamente durante l’ultima stagione e che sarà ancora a disposizione di mister Quartullo.

Sono poi stati annunciati i primi tre volti nuovi della Pro Pellaro versione 2022/2023: Giuseppe Imbalzano, portiere classe 2003, ex tra le altre di Bocale, Reggina e Ternana; Francesco Malara, difensore classe 2000, nelle scorse stagioni in forza alla Reggiomediterranea in Eccellenza e al Ravagnese in Promozione; Nello Savino (a sinistra), attaccante classe ’82, uno dei più importanti bomber in Calabria, con alle spalle una lunga e importante carriera che lo ha portato a vestire maglie importanti tra le quali Gioiese, Palmese, Bocale, Rizziconi, Brancaleone, Deliese, Bagaladi, Villese, Bagnarese, Archi e Ravagnese. Nell’ultima stagione ha militato in Promozione con il San Gaetano.