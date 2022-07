1^ Categoria, il nuovo organigramma della Bagnarese: Oliverio presidente

Dopo la retrocessione in Prima Categoria, la Bagnarese prova a ricostruire per tornare ad essere protagonista, e lo fa a partire dal nuovo assetto dirigenziale. Nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte anche alcuni rappresentanti del Consiglio Comunale di Bagnara Calabra, è stato eletto Francesco Oliverio in qualità di nuovo presidente biancoazzurro.

Di seguito il comunicato del club con le altre cariche dirigenziali stabilite.

Francesco Oliverio è il nuovo presidente dell’Asd Bagnarese per la stagione 2022/2023. Nel pomeriggio di martedì scorso ha avuto luogo, presso la Sala delle Adunanze di Palazzo San Nicola, la riunione dei soci per la presa d’atto, come da statuto societario, della decadenza della passata dirigenza e la costituzione del nuovo organigramma societario per la stagione che è alle porte.

L’annata appena trascorsa è «partita male e finita male – ha commentato, durante il consesso, il presidente onorario (nonché presidente societario uscente) Tommaso Ramondino – La speranza è che la nuova dirigenza possa comporre una rosa competitiva per riportare la Bagnarese immediatamente in Promozione». Presenti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il presidente del consiglio comunale Paolo Gramuglia e il consigliere comunale delegato allo sport Stefano Cosentino, che ha commentato: «Siamo alla presenza di un gruppo numeroso per poter formare la nuova dirigenza. Ringrazio il presidente uscente Tommaso Ramondino, per quanto ha fatto quest’anno, nel corso di questi anni e per quanto continuerà a fare per la Bagnarese. Oggi iniziamo a pensare alla Bagnarese del futuro».

Si è proceduto, dunque, alla votazione per la nuova presidenza: eletto Francesco Oliverio all’unanimità, le cui prime parole da neo presidente sono state: «ci sono stati diversi incontri prima di oggi, c’erano altre persone pronte ad entrare in società, poi non se ne è fatto nulla. La situazione non è semplice: serve una mano da parte di tutti, l’aspetto economico non è quello preponderante e serve vicinanza e sostegno».

Sono così distribuite le altre cariche societarie: vicepresidente, Felice Cotroneo; segretario, Pasquale Pirrotta; cassiere, Rosario Dominici; revisori dei conti, Danilo Pirrotta, Salvatore Fedele.