Promozione, la Cinquefrondese e capitan Pagano avanti insieme

I biancoazzurri e il capitano insieme per un'altra stagione

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue il legame indissolubile tra la Cinquefrondese e Nicola Pagano.

Anche per questa nuova stagione la formazione biancoceleste potrà contare sul centrocampista classe ’85 e capitano di mille battaglie.

Pagano è stato assoluto protagonista della cavalcata che ha portato la Cinquefrondese fino alla Promozione, legandosi a questi colori con impegno e passione.

Una pedina fondamentale da cui la società e mister Logozzo sono voluti ripartire, sapendo di poter contare su un’atleta dalle grandi qualità tecniche ed umane che saprà accogliere al meglio i nuovi arrivati all’interno dello spogliatoio creando, insieme ai reduci delle passate stagioni, un gruppo coeso, importante per raggiungere i risultati sperati.

Queste le parole del capitano.

“Sono felice di continuare con questi colori e fiducioso di poter dare il mio contributo affinché si possa fare bene come lo scorso anno.”

Soddisfatto della prosecuzione del rapporto anche il Presidente Bellocco.

“Il calcio è fatto prima di incontri e poi da scelte dettate dal cuore: la prosecuzione del rapporto tra la Cinquefrondese ed il suo capitano Nicola Pagano non è per nulla causale, ma è il frutto di una consolidata sinergia e di un rinnovato reciproco entusiasmo per il conseguimento di risultati sempre più prestigiosi.”