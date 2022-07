Serie D, il Lamezia Terme riconferma il talento Tipaldi

Il Lamezia Terme e Armando Tipaldi saranno insieme ancora per una stagione. Il club lametino ha riconfermato il talentuoso terzino classe 2003, protagonista dell’ultima annata con ben 32 presenze e 2 reti.

Di seguito il comunicato del club.

La Società F.C. Lamezia Terme comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Tipaldi anche per la stagione sportiva 2022-23. Classe 2003, il difensore vestirà la maglia gialloblu per il secondo anno consecutivo.

Ad Armando, l’augurio per un prosieguo ricco di successi da vivere insieme.

