Promozione, il Ravagnese ufficializza un nuovo portiere

Tra i pali biancoazzurri arriva Berikashvili, ex San Gaetano e Archi

Il Ravagnese ufficializza l’ingaggio di un nuovo portiere: si tratta di Zurab Berikashvili, georgiano classe ’95 protagonista in Sicilia per diverse stagioni, prima di approdare in Calabria dove ha difeso i pali di San Gaetano e Archi.

Di seguito il comunicato ufficiale.

L’Asd Ravagnese Calcio comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Zurab Berikashvili. Classe 1995, Berikashvili è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, il Dila Gori (Georgia), prima di trasferirsi in Sicilia dove ha indossato le maglie di Camaro (con cui ha vinto il campionato di Prima categoria 2014/15), Modica (Eccellenza 2015/16), Real Rometta (Promozione 2016/17 e 2017/18), Città di Messina (serie D 2018/19) per poi vivere le recenti esperienze nel reggino con San Gaetano ed Archi. Certa di aver affidato in mani sicure le chiavi della porta, la società del presidente Cilione augura a Berikashvili una stagione ricca di soddisfazioni. Benvenuto Zurab!