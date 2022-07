Eccellenza, doppia novità dal mercato per il Gioiosa Ionica

Doppia novità in entrata per il Gioiosa Ionica, che dalla StiloMonasterace accoglie il difensore Manuel Scrivo, classe 2000, e il centrocampista Bruno Ollio, classe 2003, il quale torna in biancorosso dopo una stagione.

Di seguito il comunicato del club.

